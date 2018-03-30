IHAAW114505-SIY/30-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bugün itibariyle etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısı 3 bin 800’ü buldu. Siirt’te ise 6 köy korucusu şehit oldu, 7 yaralı var" dedi.

30.03.2018 11:45:05 TSI

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