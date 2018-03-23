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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “(Zeytin Dalı Harekatı) Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700’ü aştı. 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında.”

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

IHAAW144910-SIY/23-03-2018 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “(Zeytin Dalı Harekatı) Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700’ü aştı. 23.03.2018 14:49:10 TSI NNNN

IHAAW144910-SIY/23-03-2018

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “(Zeytin Dalı Harekatı) Teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin sayısı 3 bin 700’ü aştı. 2 bin dönüm civarında arazi kontrolümüz altında.”

23.03.2018 14:49:10 TSI
NNNN

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