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Cumhurbaşkanı Sarıyer'de konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 19:02 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5.

Cumhurbaşkanı Sarıyer'de konuştu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5. ilçe mitingini Sarıyer'de gerçekleştirdi.
Erdoğan “Bitti mi UBER işi? Bir açıklamayla bitti mi? UBER'in patronu ziyaret etmek istedi. Ama sizleri kıramazdım. Kabul etmedim." dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Üsküdar mitinglerinden sonra Sarıyer'e geldi. Erdoğan, "Beyefendiye Amerika'dan telefon geliyormuş. Ne kadar Amerika'nın yolunu bilir bilemiyorum. Sana kimden telefon geldi. Büyük ihtimal bunların orada bir ofisi var. Büyük ihtimal oradan buna telefon gelmiştir. Neymiş bizim gönderdiğimiz 85 koli gazete kupürüymüş. Sonra ne oldu. Dediler ki, 'biz adamlarımızı gönderelim. Adalet Bakanlığı'nda bunları incelesinler.' Geldiler incelediler. Bay Kemal dedi ki: 'Bu raporlarla Amerika FETO'yu Türkiye'ye vermesi lazım. Ama Cumhurbaşkanı adayı başka konuşuyor. Bay Kemal başka konuşuyor. Bunların hangisine inanacağız. Ondan sonra özür dilediler mi? Dilemediler. Bu milletin adalet bakanlığına güvenmiyorlar. Maalesef George'a güveniyorlar" dedi.

"BİZ DE ÜLKEMİZİ UÇURMAYA DEVAM EDELİM"
Şu anda 16 yıllık tecrübe ile bu evladınız karşınızda diyen Erdoğan, “4 yıllık İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığıyla da bu evladınız karşınızda. Pazar günü bu kardeşinize bu evladınıza tekrar devam talimatını, icazeti verin ve biz de ülkemizi uçurmaya devam edelim. Çünkü bunların hiç birinde devlet tecrübesi, devlet deneyimi, yönetim böyle bir şey yok. Dükkanınız olsa bu dükkanınızı bir çırağa teslim eder misiniz? Ya bunlar çırak bile değil. Böyle bir riske girilebilir mi? Ne diyor Genel Başkan 'Gel bakalım Muharrem'. Bu şekilde yaklaşılan insana bu ülke teslim edilebilir mi? Aynı Genel Başkan pazardan sonra ne diyecek; 'Git bakalım Muharrem' Niye o da çünkü neticeyi görüyor. Ama ben sizlere güveniyorum" ifadelerini kullandı.

"UBER'İN PATRONU ZİYARET ETMEK İSTEDİ"
Erdoğan, “Taksicilere UBER'den kurtuldunuz değil mi? Bitti mi UBER işi. Bir açıklamayla bitti mi? UBER'in patronu ziyaret etmek istedi. Ama sizleri kıramazdım. Kabul etmedim. Ama sizden de bir ricam var. O da arabalarınız tertemiz olsun. Pırıl pırıl olsun. Arabaların içinde ne siz sigara için ne de müşteriye sigara içirtin. Her şey dört dörtlük olsun. Bize bu konuda da şikayet gelmemeli" şeklinde konuştu.
(FOTOĞRAF)

Cumhurbaşkanı Sarıyer'de konuştuCumhurbaşkanı Sarıyer'de konuştuCumhurbaşkanı Sarıyer'de konuştuCumhurbaşkanı Sarıyer'de konuştu

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