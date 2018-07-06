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Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK ile Cumhurbaşkanı, Yardımcıları, Bakanların and içmesinin ayrıntıları belirlendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.07.2018 23:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK ile Cumhurbaşkanı, Yardımcıları, Bakanların and içmesinin ayrıntıları belirlendi


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