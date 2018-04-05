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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönünde bize gelen bilgi yok" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 13:01 | Son Güncelleme

IHAAW125452-SIY/05-04-2018 - Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönünde bize gelen bilgi yok" dedi. 05.04.2018 12:54:52 TSI NNNN

IHAAW125452-SIY/05-04-2018

- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Mehmet Şimşek’in istifa ettiği yönünde bize gelen bilgi yok" dedi.

05.04.2018 12:54:52 TSI
NNNN

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