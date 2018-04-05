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Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400 bataryası Temmuz’da teslim edilecek" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

IHAAW121713-SIY/05-04-2018 - Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400 bataryası Temmuz’da teslim edilecek" dedi. 05.04.2018 12:17:13 TSI NNNN

IHAAW121713-SIY/05-04-2018

- Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, "S-400 bataryası Temmuz’da teslim edilecek" dedi.

05.04.2018 12:17:13 TSI
NNNN

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