Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova Türkleri ile bir araya geldi

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla Türk yetkililerle bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu üyeleri ve Kosova Türklerinin temsilcilerini kabul etti. 23 Nisan Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar başkanlığındaki heyette Mamuşa Belediye Başkanı, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı, KDTP teşkilat başkanları ve dernek başkanları yer aldı. Samimi bir havada geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosovalı Türklere destek vererek, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkileri son derece önemsediklerini ifade etti.

Görüşmenin detayları hakkında açıklama yapan Bakan Mahir Yağcılar, Cumhurbaşkanı Thaçi’ye Kosova Türk toplumunun yapıcı bir unsur olarak Kosova’nın kalkınmasını bundan böyle de destekleyeceklerini söylediğini belirtti. Kosova Türk toplumunun daha da güçlenmesine yönelik çalışmalar hakkında da Cumhurbaşkanına bilgi verdiklerini kaydeden Bakan Yağcılar, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişki ve işbirliğinin daha ileriye taşınarak pekiştirilmesinde kararlı olduklarını söyledi.

Yağcılar, Cumhurbaşkanı Thaçi’nin Kosova Türklerinin siyasetçi ve temsilcileriyle birlikte Kosova’nın kalkınmasına büyük destek sağladığını belirttiğini ve Türk toplumunun tüm aşamalarda yapıcı bir rol sergilediğine işaret ettiğini vurgulayarak, Kosova’nın tanınması dahil Türkiye’nin Kosova’ya verdiği desteklerini takdir ettiğini kaydetti. Bakan Yağcılar, Cumhurbaşkanı Thaçi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kosova’nın önemli ortağı olduğunun altını çizdiğini de vurguladı.

23 Nisan günü 10 yıl önce Kosova Türklerinin milli bayramı olarak ilan edilerek, Kosova Resmi Bayramlar Yasası’na dahil edildi.