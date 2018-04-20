HABER

Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosova Türkleri ile bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 13:49 | Son Güncelleme

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla Türk yetkililerle bir araya geldi.Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu üyeleri ve Kosova Türklerinin temsilcilerini kabul etti.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Türkleri Milli Bayramı dolayısıyla Türk yetkililerle bir araya geldi.
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Kosova Türkleri Milli Bayramı vesilesiyle 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertipleme Kurulu üyeleri ve Kosova Türklerinin temsilcilerini kabul etti. 23 Nisan Bayramı Tertipleme Kurulu Başkanı, Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar başkanlığındaki heyette Mamuşa Belediye Başkanı, Prizren Belediye Başkan Yardımcısı, KDTP teşkilat başkanları ve dernek başkanları yer aldı. Samimi bir havada geçen görüşmede Cumhurbaşkanı Thaçi, Kosovalı Türklere destek vererek, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişkileri son derece önemsediklerini ifade etti.
Görüşmenin detayları hakkında açıklama yapan Bakan Mahir Yağcılar, Cumhurbaşkanı Thaçi’ye Kosova Türk toplumunun yapıcı bir unsur olarak Kosova’nın kalkınmasını bundan böyle de destekleyeceklerini söylediğini belirtti. Kosova Türk toplumunun daha da güçlenmesine yönelik çalışmalar hakkında da Cumhurbaşkanına bilgi verdiklerini kaydeden Bakan Yağcılar, Kosova ile Türkiye arasındaki ilişki ve işbirliğinin daha ileriye taşınarak pekiştirilmesinde kararlı olduklarını söyledi.
Yağcılar, Cumhurbaşkanı Thaçi’nin Kosova Türklerinin siyasetçi ve temsilcileriyle birlikte Kosova’nın kalkınmasına büyük destek sağladığını belirttiğini ve Türk toplumunun tüm aşamalarda yapıcı bir rol sergilediğine işaret ettiğini vurgulayarak, Kosova’nın tanınması dahil Türkiye’nin Kosova’ya verdiği desteklerini takdir ettiğini kaydetti. Bakan Yağcılar, Cumhurbaşkanı Thaçi’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin Kosova’nın önemli ortağı olduğunun altını çizdiğini de vurguladı.
23 Nisan günü 10 yıl önce Kosova Türklerinin milli bayramı olarak ilan edilerek, Kosova Resmi Bayramlar Yasası’na dahil edildi.

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklamasıSaadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Valiye selam veren polise çarptı!Valiye selam veren polise çarptı!
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

"Erdoğan ‘Yoruldum, yapamıyorum’ diye bağırıyor"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de Didem Engin cumhurbaşkanı aday adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

CHP'de bir isim daha cumhurbaşkanı adayı oldu

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Başbakan'dan ABD'ye sert tepki

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

AK Partili Şentop, CHP'li ismin adaylığını duyunca canlı yayında kahkaha attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.