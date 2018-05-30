Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

ELAZIĞ (AA) - Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, "AK Parti ile beraber Cumhur İttifakı'nın da muvaffak bir sonuçla seçimlerden çıkmasını arzu ediyoruz." dedi. Ağar, oğlu AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Zülfü Tolga Ağar'ın seçim çalışmalarına destek olmak için geldiği memleketi Elazığ Havalimanı'nda coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Daha sonra oluşturulan uzun araç konvoyuyla şehir merkezine geçen Ağar, Vali Fahri Caddesi'nde bulunan AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya geldi. Ağar, burada yaptığı konuşmada, millet ve memleket için hayırlı bir sonuç doğuracağına inandıkları bir seçim sürecinin kazasız belasız bitmesini temenni ettiklerini söyledi. Bu seçim sürecinde önemli olanın herkesin demokrasinin kurallarına uyarak fikri temeller üzerine medeni bir mücadele yapması olduğunu ifade eden Ağar, şöyle konuştu: "Bir Elazığlı olarak Elazığlı olan her aday hangi partide olursa olsun bizim için önemlidir. Hiç kimsenin kırılmasını ve incinmesini istemeyiz. Ama Türkiye hepimiz için her şeyden

önemlidir. Dolayısıyla başlangıçtan beri Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde son iki sene içerisinde ortaya konan performans, çalışma ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskler açısından meseleyi değerlendirdiğimizde onun desteklenmesinin çok daha doğru olacağını düşünüyorum. Geçmişten kalan birtakım özel münasebetlerin ötesinde Türkiye'nin menfaatleri, geleceği, bekası, Türkiye'nin kuşatılmışlığını kırmak açısından ve bir yerde de ekonomik vizyon olarak baktığımız vakit 16 senelik ciddi bir icraat sergilenmiştir. Bunu görmezden gelmek ve inkar etmek mümkün değildir." Ülkede gayri safi milli hasılanın 200 milyardan 900 milyar dolara doğru tırmandığını vurgulayan Ağar, bunun tesadüf değil çalışmaların sonucu olduğunu dile getirdi. - "Güçlü bir sağ iktidar ülkede istikrarı muhafaza eder" Oğlunun AK Parti'den aday olmasının tamamen kendi iradesiyle gerçekleştiğini ve 2014'ten beri AK Parti üyesi olduğunu vurgulayan Ağar, kendisinin fiili siyasetin içerisinde olmamasına rağmen çeşitli sebeplerle hükümet kanadıyla zaman zaman görüşmelerinin olduğunu kaydetti.