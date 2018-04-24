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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

"(Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adayı gösterileceği iddiası) Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın"

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Abdullah Gül'ün aday gösterileceği" iddialarına ilişkin, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.

Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmanızda 'Şu anda ortada çok garip bir senaryo var.' dediniz. Bu senaryonun aktörleri kimlerdir?" sorusu üzerine Erdoğan, "Gördünüz ya 3-4 kişi orada vardı sözde. Ondan sonra 15 kişi oraya geldi ama hiçbiri gidip de oraya oturmadı. Bu nasıl senaryo? Değil mi? Madem geçmişler sözde İYİ Parti'ye niye orada oturmuyorlar? Bunu sizin de biraz düşünmeniz lazım, bunun üzerinde sizin de biraz durmanızda fayda var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında, bir dönem AK Parti'ye MHP'den vekil transferleri olacağını hatırlatarak, 'Vekillerin böyle bir ihanete girişeceğine aklım almıyor.' dedi. Şu anda kendisi aynı davranışı yaptı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Oldu mu? Siz değerlendirin." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün isminin zikredildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. Şurada 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. 'Kim çıkacak da kime göre', bizim böyle bir derdimiz yok. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasınlar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ile Gül'ün görüştüğünün dile getirilmesi üzerine "Bilmiyorum." dedi.

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