Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Abdullah Gül'ün aday gösterileceği" iddialarına ilişkin, "Benim hiç öyle bir problemim, öyle bir derdim yok. 5 Mayıs'ta meydanda kimlerin olacağı, hepsi çıkacak. Dolayısıyla biz de çıkanları göreceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Biz her şeyimizi, senaryomuzu vesaire, kendimize göre belirleriz, karşımızdakiler kendilerini bize göre ayarlasın." dedi.

Erdoğan, Mecliste gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Sayın Cumhurbaşkanı, konuşmanızda 'Şu anda ortada çok garip bir senaryo var.' dediniz. Bu senaryonun aktörleri kimlerdir?" sorusu üzerine Erdoğan, "Gördünüz ya 3-4 kişi orada vardı sözde. Ondan sonra 15 kişi oraya geldi ama hiçbiri gidip de oraya oturmadı. Bu nasıl senaryo? Değil mi? Madem geçmişler sözde İYİ Parti'ye niye orada oturmuyorlar? Bunu sizin de biraz düşünmeniz lazım, bunun üzerinde sizin de biraz durmanızda fayda var." ifadesini kullandı.

Erdoğan, bir gazetecinin "Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında, bir dönem AK Parti'ye MHP'den vekil transferleri olacağını hatırlatarak, 'Vekillerin böyle bir ihanete girişeceğine aklım almıyor.' dedi. Şu anda kendisi aynı davranışı yaptı, nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Oldu mu? Siz değerlendirin." karşılığını verdi.