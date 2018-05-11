Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Çok meraklı olanlar varsa Pensilvanya'ya buyursunlar gitsinler, Pensilvanya. Yol paralarını da veririz, gitsinler, zira onlara bu topraklarda yer yok, işte onun için yakaladığımızı içeri atıyoruz, atacağız." dedi. Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Ankara Spor Salonu önünde kendisini bekleyen gençlere hitap etti. Kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni eden Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanından kongreye katılmak üzere Ankara'ya gelen gençleri selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda geniş ve detaylı konuşmasını gerçekleştireceğini belirterek, "İnşallah 24 Haziran seçimlerinde inanıyorum ki yapmış olduğunuz hazırlıklarla sandıkları patlatacaksınız." dedi. Gençlerle "Durmak yok yola devam" demesinin ardından Erdoğan, "Yola çıkarken zaten böyle demiştik hatırlayın, 16 yıl önce böyle demiştik hatırlayın. Şimdi yine böyle diyoruz." ifadesini kullandı.

Çok farklı bir yolculuğun içinde olduklarını dile getiren ve Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece." dizelerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Biz de gideceğiz gündüz gece, onun için durmak yok. Bizim bir aşkımız, bizim bir sevdamız var. Biz bu millete sevdalıyız, bu millete aşığız. Bizim bu millete, bu vatana aşkımızı kimseyle mukayese etmeyiz. Niye? Biz yaptıklarımızla ortadayız, biz yatırımlarımızla ortadayız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda, enerjide, tarımda, dış politikada attığımız adımlarla biz bu ülkeyi 3,5 kat büyüttük. Gençler, size birileri geldiği zaman onlara şunu deyin, hayatınızda bir Marmaray yapabildiniz mi? Onlara şunu deyin, siz hayatınızda bir Avrasya Tüneli yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapabildiniz mi? Siz hayatınızda bir Osmangazi Köprüsü yapabildiniz mi?" - "Biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz?" Bu sırada Adıyamanlı gençlere dönerek illerinde yapılan köprünün adını soran Erdoğan, gençlerin köprünün adını söylemesi üzerine, "Nissibi Köprüsü yapabildiniz mi? Onlara bunları söyleyin." dedi.

AK Parti iktidarının eserinin olmadığı bir yer bulunmadığına işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "81 vilayetin 81'inde biz eserlerimizle konuşuyoruz, siz neyle konuşuyorsunuz? Hak ve özgürlükler bizle geldi, benim başörtülü bacılarım, kızlarım, onların elinden üniversiteye gitme hakkını aldınız ama AK Parti ile üniversite kapıları onlara da açıldı mı? Demokrasi diyorlar, özgürlük diyorlar, eğitim özgürlüğü diyorlar, şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi? Özgürlük bu. Şimdi şurada başı açık, başı örtülü benim kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu yıkıldı mı, bu ülke yıkıldı mı? Bunlar kardeş, kardeş. Biz kardeşi kardeşle barıştırdık. Şu anda işte bizim özellikle de AK Parti Gençlik Kollarının çatısı altındaki renk bu, tablo bu, ayrımcılık yok ama onlar ayırdılar, onlar böldüler, biz bütünleştirdik, farkımız bu." Bursalı gençlerin "Bursa seninle gurur duyuyor" şeklindeki tezahüratlarına Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bursa biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Bursa'yla nasıl gurur duymayız? Bursa bizim tarihi başkentimiz." karşılığını verdi.

- "Milletin huzuruna kastedenlere buraları zindan ederiz" Rabia işareti yaparak tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ifadelerini gençlerle tekrarlayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Biz 81 milyon tek milletiz, niye? Bizi yaradan Allah öyle emrediyor da onun için. Bizde ayrımcılık yok dedik ya Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Roman'ıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla, 81 milyon tek millet. Biz yaratılanı yaradandan ötürü sevdik ama bakıyorsun birileri ülkemizde bölücülük yaptı ve bunlar bir de parti kurarak tehditlerle maalesef benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler, çukurlar açtılar. Güneydoğu Anadolu'yu maalesef adeta atık su kanalları gibi böldüler, parçaladılar. Onlara gereken dersi verdik mi? Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Dereler'de. Ne dedim, 'inlerine gireceğiz' dedim. Girdik mi? Sonunda şu anda kaçacak delik arıyorlar mı? Bu milletin huzuruna kastedenlere biz buraları zindan ederiz, zindan." Tek bayrak vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: