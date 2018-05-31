HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre, davayı açtım, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söylüyorsun? Senin Genel Başkanın yalancı

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2018 18:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre, davayı açtım, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söylüyorsun? Senin Genel Başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et."


PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Akşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil/ Ek fotoğraflarAkşener: Böyle dış politika ile ülkenin yürütülmesi mümkün değil/ Ek fotoğraflar
AK Parti İzmir İl Başkanı'ndan Erdoğan'a 2023 TL seçim bağışıAK Parti İzmir İl Başkanı'ndan Erdoğan'a 2023 TL seçim bağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Enişte rezaleti! Baldızının çıplak fotoğrafları bilgisayarından çıktı

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Fatih Portakal'dan Lütfi Elvan'a sert tepki! Yarına kadar süre verdi

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Emeklilere bayram ikramiyesi her yıl mı verilecek? Maliye Bakanı açıkladı

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seks tarikatına katılan Allison Mack itiraf etti

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Seçim iptal mi olacak? Anayasa Mahkemesi kararını verdi

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Burhan Kuzu'dan olay Nagehan Alçı tweeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

Numan Kurtulmuş'tan Muharrem İnce'ye: Kanıtlayıp daha fazla oy alsana

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

'Belgeleri Muharrem İnce inceleyecekse kapıda Erdoğan karşılasın'

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Vatan Partisi'nden şoke eden anket açıklaması

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Ahmet Hakan'dan Hayko Bağdat'a: Goygoycu, kolpa! Şutlayın gitsin

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanı evinde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.