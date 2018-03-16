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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkar

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 15:43 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Amerika eğer teröre karşı bizimle gerçekten birlikte çalışmak istiyorsa işte Fırat'ın doğusundaki teröristleri oradan çıkartarak bu işe başlamalı. Biz o teröristleri işgal ettikleri yerlerden mutlaka çıkartacağız."

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