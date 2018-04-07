HABER

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır, şimdi onu görüyor. Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır, şimdi onu görüyor. Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur."

Ankara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonuAnkara'da muhalefet bu formülü konuşuyor: Başkan yardımcılarıyla geçiş koalisyonu
Teröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktıTeröristlerle sıcak temas! Çatışma çıktı
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

İzel'den bomba açıklamalar! 'Sevgilimi dostumla yatakta yakaladım'

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

AB basını Yunanistan'ı uyardı: Türkiye savaşa hazır

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Cenk Tosun, Everton-Liverpool maçına damga vurdu

Serkan Çelebi yakalandı!

Serkan Çelebi yakalandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Akşener: Özelleştirilen şeker fabrikalarını üreticilere vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.