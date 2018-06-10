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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur, okuma evi... Bu kıraathanelerde kitaplar, internet olacak, kek, çay, kahve de olacak, gençlerimiz orada kitap okuyacaklar. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar,

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 16:06 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bay Muharrem, kıraathanenin manası şudur, okuma evi... Bu kıraathanelerde kitaplar, internet olacak, kek, çay, kahve de olacak, gençlerimiz orada kitap okuyacaklar. Orada senin gibi iskambil atmayacaklar, senin gibi okey taşlarını sallamayacaklar."


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ek fotoğraflar// Muharrem İnce Esenyurt mitinginde konuştuek fotoğraflar// Muharrem İnce Esenyurt mitinginde konuştu
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