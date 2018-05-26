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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ben size diğer adaylar gibi gelip de huzurunuzda palavra mı atayım? Atmam, yapılacak şeyi zaten yaptık, yapıyoruz, yaparız. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk."

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 15:32 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ben size diğer adaylar gibi gelip de huzurunuzda palavra mı atayım? Atmam, yapılacak şeyi zaten yaptık, yapıyoruz, yaparız. Biz bugüne kadar hiçbir zaman ne aldatan olduk ne aldanan olduk."


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