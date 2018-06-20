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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek?"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün oyuncağı parti, eskiden emirleri Kandil'den alıyordu, şimdi orayı da başlarına yıkıyoruz. Oraya inmeye başladık. Bakalım şimdi onlara talimat hangi dağ başından gelecek?"


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