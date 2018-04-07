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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bu ülkede bu millet için taş üstüne taş koymamış, geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonra

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 19:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bu ülkede bu millet için taş üstüne taş koymamış, geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonra CD ile giderler."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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