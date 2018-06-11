HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bugün moralini bozan komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, çiftçiye, memura, esnafa kim bilir neler yapar? Daha adaylık sürecinde milleti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bugün moralini bozan komutana hadsizlik yapan Bay Muharrem, Allah korusun yarın moralini bozan emekliye, çiftçiye, sanayiciye, çiftçiye, memura, esnafa kim bilir neler yapar? Daha adaylık sürecinde milletin başına diktatör kesilen biri, Allah muhafaza koltuğa oturunca kim bilir daha ne kesilir? Bu zat hem aşırı muhteris hem de kifayetsiz."


PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Kılıçdardoğlu: Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler (2)Kılıçdardoğlu: Siyasette ufku dolanlar, ülkeyi sağlıklı yönetemezler (2)
Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybettiBahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

AK Parti'nin Ordu mitingi boş kalmıştı! İYİ Partililer, Yıldırım mitingi ile Akşener'in mitingini karşılaştırdı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

24 Haziran seçimleri için son anket! Metropoll Araştırma yayınladı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Son dakika: Türkiye'nin büyüme rakamları açıklandı

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

Acun Ilıcalı'dan Survivor anketi!

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son anket! İşte liderlerin oy oranları

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan'a: Paylaşırsan adaylıktan çekileceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Bahçeli'nin acı günü! Saim Fettahlıoğlu hayatını kaybetti

Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Hükümetten operasyon açıklaması: Bölgede her an her şey olabilir

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül görüşmesinin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz bir numarayız, Amerika gerimizde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.