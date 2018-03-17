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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bundan sonra her kim eline silahı alıp vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna el uzatmaya, milletimizin birliğini, beraberliğini, devletimizin bekasını tehdit etmeye kalkarsa işte askerimiz, işte polisimiz ha

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 17:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Bundan sonra her kim eline silahı alıp vatandaşlarımızın hakkına, hukukuna el uzatmaya, milletimizin birliğini, beraberliğini, devletimizin bekasını tehdit etmeye kalkarsa işte askerimiz, işte polisimiz hazırda bekliyor. Adı ister PKK olsun, ister FETÖ ister DEAŞ ister YPG, bizim için fark etmez. Arkasında kimin, hangi gücün olduğu da fark etmez. İstiklalimizi ve istikbalimizi tehdit eden hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacak, hemen başını ezeceğiz."

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