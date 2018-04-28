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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "CHP artık bugün yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. Sadece bununla kalmayan CHP, aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize ve milletimize kurşun s

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.04.2018 17:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "CHP artık bugün yargımızın terör örgütü olarak tescillediği FETÖ'nün ülkemizdeki borazanı haline dönüşmüştür. Sadece bununla kalmayan CHP, aynı zamanda PKK'dan PYD'ye kadar ülkemize ve milletimize kurşun sıkan ne kadar terör örgütü varsa hepsinin de sözcüsü durumundadır."


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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan

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