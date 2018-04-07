Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan Denizli'de

DENİZLİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur." dedi.

Erdoğan, AK Parti Denizli Olağan Kongresi'ne katılmadan önce Hasan Güngör Spor Salonu önünde parti otobüsünden alanda toplanan vatandaşlara seslendi.

Önce halkı selamlamak istediğini belirten Erdoğan, "Denizli'deki coşku ve heyecan bir başka. Rabb'im bu sevginizi eksik etmesin inşallah. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimiz daim kılsın. Bu azim, bu gayretle 2019 mart yerel seçimleri ardından kasım Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, parlamento ve başkanlık seçimleri... Bu seçimlerden zaferle çıkmaya kararlı mıyız? Rabb'im bu kararınızı da daim kılsın." diye konuştu.

- "Biz bu davaya gönlümüzü koyduk"

AK Parti'nin sıradan bir parti olmadığına işaret eden Erdoğan, bu harekatın bir dava olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bunlar biliyorsunuz bizim aramıza zaman zaman dargınlık, kırgınlık, şu, bu sokmaya çalışıyorlar. Biz bu davaya gönlümüzü koyduk. Ve biz bu davaya gönlümüzü koyarak yola çıktık. Çıkarken ne dedik, 'Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece.' Gideceğiz gündüz gece inşallah çünkü bizim bir maksudumuz var. O maksuda Rabb'imizin izniyile ulaşacağız. Kararlılığımız var, ulaşacağız inşallah. Bizim bir rabiamız var, bu rabiamız da bizim 4 tane ahdimiz."