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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakırla aralarına kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Bizim Diyarbakır'la olan muhabbetimiz öyle buzdan heykel gibi güneşi görünce eriyen türden değildir. Biz, Diyarbakır'la etle tırn

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2018 16:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Diyarbakırla aralarına kimsenin girmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Bizim Diyarbakır'la olan muhabbetimiz öyle buzdan heykel gibi güneşi görünce eriyen türden değildir. Biz, Diyarbakır'la etle tırnak gibiyiz." dedi.

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