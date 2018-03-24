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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya devam ederse, işte o zaman kimseyi gözümüz görmez

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 14:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Dostlarımızın sayısını artırmaktan memnuniyet duyarız ama birileri ısrarla gelip burnumuzun dibinde adeta gırtlağımıza bıçak dayarcasına işler karıştırmaya devam ederse, işte o zaman kimseyi gözümüz görmez."

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