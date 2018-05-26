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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizdeki araçlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 16:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ey finans sektörü, eğer siz yatırımcımıza, girişimcimize bu tür oyunlar oynarsanız, bu tür manipülasyonlar yaparsanız bilesiniz ki bedelini ağır ödersiniz. Biz oynanan oyunu görüyoruz ve elimizdeki araçlarla bunun üzerine gidiyoruz. Yerli ve milli olmak demek önce kendi paramıza sahip çıkmak demektir. Milletimizden benim ricam dedikodulara itibar etmeyerek kendi paralarına sahip çıkmalarıdır."


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