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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek."

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 19:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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