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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Hepsi bir araya gelip seçimde bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla biz 1989 yılındaki ilk adaylığımızdan beri mücadele ediyoruz. Onun için de hesabı da hesap yapanı da anında tanı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Hepsi bir araya gelip seçimde bizim önümüzü kesecekler. Bu siyaset mühendisliği hesaplarıyla biz 1989 yılındaki ilk adaylığımızdan beri mücadele ediyoruz. Onun için de hesabı da hesap yapanı da anında tanırız."


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