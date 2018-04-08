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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları konusunda tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye'nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonlarını engellemek için kırk takla atı

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları konusunda tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye'nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonlarını engellemek için kırk takla atıyorlar."

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