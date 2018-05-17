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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(İngiltere'de Türk Bayrağı'nı teröristlere vermeyen kadın) Bugün kendisini telefonla aradım, tebrik ettim. 'Bu asrın Nene Hatunusun, Şerife Bacısısın.' İşte bu PKK'lılar dedikleriniz benim o Şerife Bacıma

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2018 21:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(İngiltere'de Türk Bayrağı'nı teröristlere vermeyen kadın) Bugün kendisini telefonla aradım, tebrik ettim. 'Bu asrın Nene Hatunusun, Şerife Bacısısın.' İşte bu PKK'lılar dedikleriniz benim o Şerife Bacıma, Nene Hatunuma bakın söz geçiremiyor. O ahlaksız, bir bayana o şekilde saldırdığı halde bayrağı ona teslim etmiyor. Olay bu kadar açık, net."


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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan

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