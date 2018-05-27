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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Menderes'i asanlar, ilmiği sadece onun boynuna değil tüm milletimizin iradesine de geçirdiler. İşte o zaman da yine bunların arkasında CHP zihniyeti vardı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 19:40 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Menderes'i asanlar, ilmiği sadece onun boynuna değil tüm milletimizin iradesine de geçirdiler. İşte o zaman da yine bunların arkasında CHP zihniyeti vardı."


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