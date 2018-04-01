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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova operasyonu) Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ama Başbakana da 'Yazıklar olsun.' diy

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 18:01 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "(MİT'in FETÖ'nün Balkan ayağına yönelik Kosova operasyonu) Kosova'daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum. Ama Başbakana da 'Yazıklar olsun.' diyorum. Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanını görevden almak tarihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı."

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