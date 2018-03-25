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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.03.2018 14:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "O beğenmedikleri ÖSO, Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi. Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi"

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Cumhurbaşkanı Erdoğan

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