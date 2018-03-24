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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdi bir ittifak oluşturduk Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber. Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzde Kasım seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakı, b

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 14:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Şimdi bir ittifak oluşturduk Milliyetçi Hareket Partisiyle beraber. Bu ittifakımız ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. İnşallah önümüzde Kasım seçimleri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifakı, bunun yanında parlamento ittifakımız, bütün bunlar Türkiye'nin yeniden, evet diriliş harekatının aynı zamanda bir noktalaması olacaktır. Çok daha güçlü çıkacağız. İnşallah bu ümmeti parçalamak isteyenler, bu milleti parçalamak isteyenler gerekli tokadı, gerek Mart yerel seçimleri gerekse Kasım Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçiminde alacaklardır."

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