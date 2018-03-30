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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun, temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece an

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Sincar, Kandil'in bir alternatifidir. Bizim için Kandil neyse Sincar da odur. Dolayısıyla Sincar PKK'dan, terör örgütlerinden, ismi ne olursa olsun, temizlenene kadar bu devam edecek. Onun için bir gece ansızın oraya da gidebiliriz."

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