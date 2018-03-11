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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.03.2018 14:26 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Suriye'de bu olaylar yaşanırken, ey NATO sen ne zaman olacak da gelip bizim yanımızda yer alacaksın? 911 kilometre burada bizim sınırımız var, sürekli terör örgütleri bizi taciz ediyor, Suriye rejimi aynı şekilde bu yollara başvuruyor. Peki sen ne zaman ortaya çıkacaksın, devamlı ben bunları mı söyleyeceğim?"

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