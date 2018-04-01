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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye, kendisi hiçbir kiralık katil güruhuna teslim olmadığı gibi çevresindeki dostlarının, akrabalarının da böyle bir tezgahın cenderesinde boğulmasına asla rıza göstermeyecektir. Onun için de bölgemizd

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye, kendisi hiçbir kiralık katil güruhuna teslim olmadığı gibi çevresindeki dostlarının, akrabalarının da böyle bir tezgahın cenderesinde boğulmasına asla rıza göstermeyecektir. Onun için de bölgemizdeki son terörist imha edilene kadar durmayacağız."

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