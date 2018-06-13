Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (1)

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ovit geçidi herhangi bir tünel değil, aynı zamanda bu geçit Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkas'ya koridoru üzerinde bulunması sebebiyle stratejik öneme sahip." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovit Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmaya, "Ben her ne kadar gördüm ise bazı mazarrat. Sabit kademin yine bu reyin üzerinde. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah." sözleriyle başladı.

Allah'ın yardımı, milletin desteği ile bugün bir eseri daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ovit Dağı'nın zorluğunu Rize ve Erzurum halkı gayet iyi bilir öyle mi? İyi bilir miyiz? Kışın tüm uğraşlara rağmen aylarca buralar trafiğe kapalı mıydı? Şimdi bundan sonra bir gidiş, bir geliş ve bu tünelin uzunluğu ne kadar? 14 kilometre bu tünelin uzunluğu. Ovit geçidi herhangi bir tünel değil, aynı zamanda bu geçit Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkas'ya koridoru üzerinde bulunması sebebiyle stratejik öneme sahip." diye konuştu.