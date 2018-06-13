Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2)

RİZE (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'yi eleştirerek, "Bunlar değil miydi Menderes'i idama götüren? Ondan sonra demokrasi diyorlar, ne demokrasisi? Demokrasiyi de bunlar idam etti ama inşallah artık bunlar bu arzularına nail olamayacaklar." dedi.

Erdoğan, Ovit Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmada vatandaşlara, "Bir yanda hayalleri gerçekleştirmek var fakat asıl olan ne? 24 Haziran'da sandıkları patlatıyor muyuz?" sorusunu yöneltti.

"Tabii bu lafla olmaz. İcraatla olur, icraatla. Laf ola beri gele yok; icraat, icraat, icraat. İşte biz bunları yaptık." ifadesini kullanan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birileri de çıkıp atıyor. Bol keseden atıyor ama biz 16 yıldır atmadık hamdolsun atmadık ve Türkiye 1950'lere kadar da böyle geldi. Rahmetli Menderes ve arkadaşlarının başlattıkları kalkınma hamlesi 1960'da tek parti dönemi artığı bir zihniyet tarafından kesilmiştir. Kimdi onlar? Cumhuriyet Halk Partisi. Bunlar değil miydi Menderes'i idama götüren? Ondan sonra demokrasi diyorlar, ne demokrasisi? Demokrasiyi de bunlar idam etti ama inşallah artık bunlar bu arzularına nail olamayacaklar."