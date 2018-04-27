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Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2018 19:15 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ağdağ: "Titiz bir şekilde yürütülen kamuoyu yoklamaları, istişareler ve görüşmeler neticesinde Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki nihai kararı, 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir programla aziz milletimizle paylaşılacaktır"

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, "Titiz bir şekilde yürütülen kamuoyu yoklamaları, istişareler ve görüşmeler neticesinde Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki nihai kararı, 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir programla aziz milletimizle paylaşılacaktır." dedi.

Ağdağ, parti Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Saadet Partisinin 24 Haziran'daki seçimlerle ilgili yetkili organlarında gerekli değerlendirmeleri yaptığını ifade ederek, "Titiz bir şekilde yürütülen kamuoyu yoklamaları, istişareler ve görüşmeler neticesinde Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusundaki nihai kararı, 1 Mayıs 2018 Salı günü Ankara'da düzenlenecek bir programla aziz milletimizle paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Atik Ağdağ, partisinin bundan önceki süreçlerde olduğu gibi bundan sonraki dönemde de ülkenin demokrasi ve uzlaşma kültürüne katkı yapma çabasını sürdüreceğini bildirdi.

Partisinin cumhurbaşkanı adayı konusunda bir netliğin olup olmadığının sorulması üzerine Ağdağ, 1 Mayıs'ın beklenmesi gerektiği yanıtını verdi.

Atik Ağdağ, ortak adayın olup olmadığı sorusuna karşılık da "Biz kendi adayımızı 1 Mayıs'ta açıklayacağız." şeklinde konuştu.

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24 haziran Atik Ağdağ Saadet Partisi

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