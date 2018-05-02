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Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerine doğru

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

AK Parti'ye milletvekili aday adaylığı için 8 günde toplam 7 bin 220 başvuru yapıldı

AK Parti'de, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için 7 bin 220 kişi milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu.

AK Parti'den milletvekili olmak isteyen aday adaylarının müracaat süreci saat 19.00'da sona erecek.

Aday adayları, parti genel merkezinin yanı sıra il başkanlıklarına başvurularını yapıyor.

AK Parti'ye, saat 16.00 itibarıyla milletvekili aday adaylığı için toplam 7 bin 220 kişinin müracaat ettiği kaydedildi.

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24 Haziran 2018 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ak parti milletvekili aday adaylığı

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