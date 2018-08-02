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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.08.2018 10:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Öte yandan, HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da, ABD'nin kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Oktay, şunları yazdı:

Yaşanan son gelişmeler, büyük devlet olmanın ekonomik, askeri veya coğrafi büyüklük ile aynı olmadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Büyük devlet olmak, uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmeyi, yapılan anlaşmalara bağlı olmayı, adalet ve saygınlık ilkesine sadık kalmayı, halkının çıkarlarını küçük çıkar gruplarının üstünde tutmayı ve daima mazlumların yanında olmayı gerektirir.

Biz, bayrağı, vatanı ve milletiyle birlikte büyük bir Devletiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük devlet olmanın gereğini yapmaktan bir an bile tereddüt etmeyiz.

HSK BAŞKAN VEKİLİNDEN TEPKİ

HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz, " Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.

Mehmet Yılmaz, ABD'nin aldığı yaptırım kararına tepki gösterdi. "ABD Hazine Bakanlığının, iki sayın bakanımızı hedef alan söz konusu kararı hukuk ve adalet kavramlarıyla izah edilebilir değildir" diyen Yılmaz, "Türk Yargısı bağımsızlığı ve tarafsızlığı Anayasa ile güvenceye alınmış, bilgeliğini, cesaretini, fedakarlığını, evrensel hukuk ilkelerine bağlılığını herdaim ispat etmiş, adalet kavramının yüceliğini bilen, yargılama yaparken peygamber postunda oturduğunun sorumluluğunu hiç unutmayan hakim ve savcıları ile köklü geleneklere sahip bir yargıdır" dedi.

Yılmaz, "Her hukuk devletinde olduğu gibi yargılama faaliyeti içinde yürütmenin görevi ve işlevi bulunmaz, hakim ve savcılar ceza yargılaması içinde karar verirken hukuka uygun elde edilen ve kanaat verici deliller dışında hiçbir olaydan etkilenmezler. Hiç akıldan çıkarılmamalı ki; hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, bağımsız ve tarafsız yargı, adil yargılanma ilkelerine inanmış her ülke yargısı aynı derecede saygındır ve aynı derecede saygı görmeye layıktır. Türk Yargısı olarak bizler saydığımız ilkelere sahip ve inanan her ülke yargısını takdir edip, aynı takdiri görmeyi bekliyor, Türk yargısına yersiz müdahale niteliği taşıyan bu yanlış kararın hemen geri alınmasının uluslararası hukuka ve bağımsız yargıya saygının gereği olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz" dedi.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
ŞECİMLERDEN ÖNCE SECILIRSEK HER SEY YOLUNA GIRCEK DENDİ SECILDILER SONUÇ DEGISMEDİ DOLAR ALTIN FIRLADI ZAMLAR AMERIKAYA GELIRSEKTE TÜRKİYE HAKLI BOYUN EGMEMELI BUGUN NE CEKIYOSAKTA IKTIDARIN GECMISTE UYGULADIGI YANLIS İŞLERDE DOLAYI KİMSE AK KASIK DEGIL
Türkiye ABD İLE kavga ediyor acısını ülkenin yoksul kesimi çekiyor dolar 5 lirayı aştı asgari ücrette 1 yılda % 35 işci fakirleşti alım gücü yükseldi saddam kendi halkına ne yaptıysa esad kendi halkına ne yaptıysa erdoğanda bugün onların monarşik rejimine evrilmiş durumda ülkeyi düşünen yok ABD ile aşık atacaksan en az o devlet kadar güçlü ve dünyada itibarının olması lazım ABD bugün Türkiyeye amborgo uyguladığı zaman peşine takılacak en az 300 devlet var biz daha kıbrısı azerbaycana tanıtamadık siyaset ciddi işdir oraya buraya gücün olmadan efelenirsen halkını perişan edersin akp bunu yapıyor
Devletimiz VAROLSUN Vekilerin maaşları düşürülsün onlar hizmet için varlar... Gereksiz giderler kısılsın bunları yapın Tüm vatan sizinle beraber olsun Fon kurulsun Devletİmiz VAROLSUN fonu
Büyük devlet demek sosyal medya üzerinden açıklama yapmakla olmuyor. Angajman kuralları uygulanarak olur. Bizde Abd'nin bakanlarına aynısını yapalım. İncirliği kapatalım. Abd elçisini gönderelim. Uçak alım anlaşmamızı iptal edelim. Turpu keserek tepki vermeyelim.
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