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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.08.2018 19:48 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.


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