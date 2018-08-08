Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, incelemelerde bulunmak üzere sel felaketinin yaşandığı Ordu'ya gidecek.

Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme!
Ankara'da korkunç olay! Arabasını yıkamayan lastikçiyi kurşun yağmuruna tutarak öldürdü
Suudi Arabistan'da korkunç infaz! Başını kesip, çarmıha gerdiler!
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
İstanbul'da taksiciler iki kadın turiste dehşeti yaşattı!
Ordu'daki sel felaketinden feci görüntüler!
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum