Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Yozgat'ta

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ne pahasına olursa olsun Türkiye'yi ikiye katlayacağız. Kişi başına gelirleri 20 bin dolarların üzerine getireceğiz. Milli savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranını ne pahasına olursa olsun artıracağız. İHA'larımız, SİHA'larımız, füzelerimiz, milli uçaklarımız, HÜRKUŞ'umuz, Atak Helikopterlerimiz artarak millileşmeye ve yerlileşmeye devam edecek." dedi.

Oktay, Yozgat'ta Büyük Sinema Salonu'nda "Sivil Toplum Buluşması" toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin güçlü bir ülke olabilmesi için siyasi, sosyal, askeri ve ekonomik anlamda güçlü olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabul edildiğini hatırlatan Oktay, Türkiye'nin geçmiş dönemlerde her alanda engellenmeye çalışıldığını vurguladı.

Oktay, engellemelerin yurt içi ve yurt dışından geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Terörle mücadeleyi en sert şekilde hem içeride hem de dışarıda sürdürdük. Zeytin Dalı Harekatı'nda gittik, gerekeni yaptık. İçeride ve dışarıda PKK, FETÖ, DEAŞ ile mücadeleler gerçekleştirdik. Bu bize 24 Haziran'ın yolunu açtı. 24 Haziran'da yüzde 52'nin üzerinde rekor bir oy ile dönen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini fiilen hayata geçiren bir Türkiye oldu. Bugün çok daha güçlü, çok daha hızlı karar alabilen, parlamentosunu, yasamasını çok daha güçlü kılan, yürütmesini çok daha hızlı yapabilen, uygulayabilen ve alabileceği kararları daha cesaretle alabilecek, yargısını daha bağımsız hale getirebilen bir Türkiye var. Böyle bir süreçte milletimize verilen sözü şimdi yerine getirme zamanı. Yani ikinci kalkınma hamlesi, ikinci şahlanış dönemi diye ifade ettiğimiz bir Türkiye. İkinci şahlanış kolay olmayacak. Yani Türkiye'yi ikiye katlamak o kadar kolay olmayacak."