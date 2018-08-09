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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz."


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