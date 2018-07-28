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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye önündeki engelleri daha hızla aşacak (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

'TÜRKİYE ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRECEK' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi salonunda, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve hemşehrileriyle bir araya geldi.

'TÜRKİYE ŞAHLANIŞ DÖNEMİNE GİRECEK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür Merkezi salonunda, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Oktay, Türkiye’nin, yıl sonuna kadar, ikinci şahlanış dönemine gireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bugün yeni sistemde cumhurbaşkanımızın başkanlığında, politika kurullarıyla, ofisleriyle ve yeni kabinesiyle, bakanlarla, yeni bir sistem ve bizde o sistemin içerisinde cumhurbaşkanımızın teveccühü ile yer almış bulunuyoruz. Bu makamlarda, bugün biz, yarın başkaları olacak. Bu bir bayrak yarışı. Böyle bir süreçte milletimize verilen sözü yerine getirme zamanı. Yani 2’nci kalkınma hamlesi, 2’nci şahlanış dönemi diye tabir etiğimiz, 2’nci şahlanış kolay olmayacak. Türkiye’yi ikiye katlamak o kadar kolay olmayacak. Uluslararası arenada bize karşı yürütülen olayların, hepiniz farkındasınız. Son bir haftada yaşananları söyle bir düşünseniz, ne demek istediğimi çok net anlarsınız. Ama buna rağmen bugün Güney Afrika’da Türkiye’yi iftiharla temsil eden bir liderimiz. Ne pahasına olursa olsun biz bu Türkiye’yi ikiye katlayacağız. Kişi başı milli gelirde, 20 bin dolarların üzerine Türkiye’yi getireceğiz. Milli savunma sanayimizdeki yerlilik ve millilik oranını ne pahasına olursa olsun artıracağız. İHA’larımız, SİHA’larımız füzelerimiz, HÜRKUŞ’umuz, Atak helikopterlerimiz artarak millileşmeye ve yerlileşmeye devam edecek. F-35’ler gelmiş gelmemiş onların bileceği iş biz kendi işimize bakacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizim arzumuz, şu yeni dönemde, şu anda yine cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlattığımız milletimize verdiğimiz sözler var. Meydanlarda vermiş olduğumuz sözler var. ‘İlk 100 günde bunların ne kadarını yerine getireceğiz, hemen hazırlıklarınızı yapıyorsunuz.’ Dediğinde şu anda biz bu hazırlıkların sonuna gelmiş bulunmaktayız. İnşallah cumhurbaşkanımız da kendileri bizzat açıklamış olacak. Burada da göreceksiniz Türkiye 2’nci şahlanış dönemine bu yılın sonuna kadar bunu hissederek giriyor olacak. Her alanda. Tarımda, sanayide, ekonomik alanda, bütün oyunlara rağmen askeri alanda, milli savunma sanayi alanında, sulamada ticarette tüm alanlarda bu kalkınma döneminde 2’nci şahlanış, 2’nci kalkınma dönemine bizzat şahit olacaksınız."

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