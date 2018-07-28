Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye önündeki engelleri daha hızla aşacak

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, yeni dönemde Türkiye'nin kalkınmasının çok daha hızlanacağını belirterek, "Türkiye, önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, memleketi Yozgat’ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı görevine geldikten sonra ilk yurt içi ziyaretini memleketi Yozgat’a yapan Oktay, kentte coşkuyla karşılandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat Valiliği'ni ziyaret ederek resmi kurumların çalışmaları hakkında düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oktay, "Biz ilk yurt dışı ziyaretimizi yavru vatan diye tabir ettiğimizi Kıbrıs'a yaptık. İlk il ziyaretimizi de kendi memleketimize, kendi topraklarımıza yapmış olduk. Dolayısıyla, bundan son derece mutluyum. Hemşehrilerimle, dostlarımızla burada görüşüyor olmak, birlikte oluyor olmak apayrı bir güzellik, insanın kendisini vatanında hissediyor olması, kendi öz toprağında hissediyor olması bir ayrıcalık. Bu sıcak karşılamadan sonra valimizden Yozgat ile ilgili geniş bir brifingini aldık. Hemen hemen son 16 yıldır yapılan işlerle ilgili ve öncesi, bundan sonra da neler yapılabileceğiyle alakalı fikir teatisinde bulunduk" diye konuştu.

'ENGELLERİ HIZLI ŞEKİLDE AŞACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni dönemde işler daha hızlı ilerleyecek. Türkiye'nin kalkınması çok daha hızlanıyor olacak. Türkiye önündeki engelleri çok daha hızlı şekilde aşmaya başlayacak. Ben inanıyorum, her ile olduğu gibi Yozgat'a da mutlak şekilde yansıması olacaktır. Biz bunun detay çalışmalarını zamanla yapıyor olacağız. Yoğunlaşarak devam ediyor olacağız. Bundan sonraki işlerin Yozgat'ta da bütün Türkiye'de olduğu gibi nasıl daha hızlı yürütülebileceği ile alakalı ilimizi ilçeleriyle birlikte nasıl kalkındırıyor olacağımızla alakalı hep birlikte ekip olarak yolumuza devam ediyor olacağız."