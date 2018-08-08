Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında, Kaan ve beraberindeki heyetle görüştü.

