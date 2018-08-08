Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki makamında, Kaan ve beraberindeki heyetle görüştü.
Türkiye ile yaşanan krizin ardından Trump'tan Putin'e mektup
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Hüseyin Gülerce'den Twitter'da flaş Kılıçdaroğlu açıklaması!
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Türk heyeti ile ABD arasındaki kritik görüşme! Görüşmelerin ardından ilk açıklama
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan MYK'ya teşekkür
Mustafa Destici: Yasa çıkarsa Abdullah Öcalan idam edilir
İYİ Parti'den istifa eden isimlerde ortalığı karıştıracak sözler!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dikkat çeken hamle! Okullarda 'profesyonel' yönetici dönemi başlıyor
Dehşeti yaşadılar! Sel sonrası mahalle tanınmaz halde
Prensin son görüntüsü ortalığı fena halde karıştırdı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum