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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.08.2018 20:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf el-Kordofani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Kabulde, Türkiye-Sudan ekonomik ilişkileri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf El-Kordofani

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