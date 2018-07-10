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Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 16:47 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulunda yemin eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakana hem Genel Kurul Salonunda hem de kulislerde ilgi yoğundu

Meclis Genel Kurulunda yemin eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve 16 bakana hem Genel Kurul Salonunda hem de kulislerde yoğun ilgi gösterildi.

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz başkanlığında, yemin töreni için toplanan Genel Kurul, 26 dakika sürdü.

Birleşimin kapanmasının ardından AK Parti milletvekilleri, yeni bakanların oturduğu sıralara geldi. Bakanlar ayağa kalkarak, milletvekilleriyle tek tek tokalaşıp, tebrikleri kabul etti. Milletvekilleri tebrik için uzun sıra oluşturdu.

Töreni, Oktay ile bakanların akrabaları ve yakınları da izledi.

Yemin töreni için eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bugün atanan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile eski Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga da localardaki yerlerini aldılar.

CHP milletvekilleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yemin etmek için kürsüye geldiği sırada Genel Kurul Salonu'nu terk etti. Salonda CHP'den sadece Grup Başkanvekili Engin Altay kaldı.

Bunun üzerine, bakanları yeminleri öncesi ve sonrasında alkışlayan AK Partili milletvekilleri, Soylu'yu daha yoğun şekilde alkışladı.

CHP milletvekilleri, Soylu'nun ardından kürsüye gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yemini sırasında Genel Kurula yeniden döndü.

CHP ve HDP milletvekillerinin, bakanların yemin etmelerini alkışlamaması dikkati çekti.

Gazeteciler, yemin töreni öncesi bakanlardan ilk değerlendirmelerini istedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Görevi devraldıktan sonra ne gerekiyorsa yapacağız. Elimizden geleni yapacağız, Allah mahcup etmesin." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da basın mensuplarının sorusu üzerine "Hayırlı, uğurlu olsun. Ülkemizin en genç kabinesi, inşallah o enerji, motivasyonla Türkiye'yi daha yukarı taşıyacak bir kabine. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun." karşılığını verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Daha yemin etmedik. Daha sonra..." demekle yetindi.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici de Selçuk'un yanına giderek, yeni görevinden dolayı tebrik etti. Destici, bir eğitimci olarak Selçuk'un bu göreve gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Destici, Selçuk'un başarılı olacağına yürekten inandığını söyledi.

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