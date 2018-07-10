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Cumhurbaşkanı yardımcısı ve yeni bakanlar yemin etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.07.2018 16:03 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yeni bakanlar TBMM Genel Kurulunda yemin etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve yeni bakanlar TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Genel Kurulu, Geçici Başkan Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Yılmaz, başarılar dilediği Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay ve yeni bakanları Genel Kurula davet etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve bakanlar Genel Kurula beraber gelerek, komisyon sıralarına oturdu.

Durmuş Yılmaz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anayasa gereği milletvekilliklerinin sona erdiğini duyurdu.

Ardından sırasıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Tuhran kürsüye gelerek, yemin etti.

Yemin töreni için TBMM Genel Kurulunda, liderlerden sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yer aldı.

Yeni bakanlar, Bakanlar Kurulu sıraları yerine komisyon sıralarında oturdu.

Geçici TBMM Başkanı Durmuş Yılmaz, birleşimi, TBMM Başkanlığı seçimi için 12 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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