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"Cumhurbaşkanımız 72 düvele karşı mücadele veriyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 23:21 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin milli emanetinin bekçisi olarak 72 düvele karşı göğsünü siper ederek mücadele veriyor" - "Dolarla saldırıyorlar, 15 Temmuz'da alanlara inip bu ülkenin istiklal ve istikbalini nasıl korumuşsak Allah'ın izni ile aynı anlayışla korumak zorundayız"

DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin milli emanetinin bekçisi olarak 72 düvele karşı göğsünü siper edip mücadele verdiğini belirterek, "Dolarla saldırıyorlar, 15 Temmuz'da alanlara inip bu ülkenin istiklal ve istikbalini nasıl korumuşsak Allah'ın izni ile aynı anlayışla korumak zorundayız." dedi.

Özkan, Kale ilçesinde bu yıl 24'üncüsü düzenlenen Geleneksel Kaledavaz Biber Festivali'nde yaptığı konuşmada, birlik, beraberlik ve kardeşliğin olduğu ülkelerin, milletlerin ve medeniyetlerin hızla yükselişe geçtiğini söyledi.

Birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi ve muhabbetle geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Ortada bir savaş var, bir mücadele var. 1071'de Sultan Alparslan Anadolu'nun kapılarını hangi amaçla açtıysa, 1453'te Sultan Fatih İstanbul'u fethederek bir çağ açıp bir çağ kapamayı hangi medeniyet değerleri ile yapmışsa, Çanakkale'de, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Kocatepe'de, Trablusgarp'ta ecdadımız 72 düvele karşı hangi mücadeleyi vermişse bu ümmetin ve bu milletin aynı anlayışla yeniden bu mücadeleyi vermesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin milli emanetinin bekçisi olarak 72 düvele karşı göğsünü siper ederek mücadele veriyor. İstiklal Marşı şairimiz boşa yazmadı, 'Siper et gövdeni dursun bu hayasızca akın'. O dizelerde olduğu gibi hamdolsun göğsümüzü siper ediyoruz. Dolarla saldırıyorlar, 15 Temmuz'da alanlara inip bu ülkenin istiklal ve istikbalini nasıl korumuşsak Allah'ın izni ile aynı anlayışla korumak zorundayız.

Ben Kaleli hemşehrilerimizde bu irade ve kararlılığı görüyorum."

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